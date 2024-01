NetScout Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Netscout wird unter dem Gesichtspunkt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 25,47 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung" von 46,01. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Netscout interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Rückmeldungen zu Netscout in den sozialen Medien abgegeben. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Netscout derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.49%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Netscout-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.