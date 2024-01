NetScout Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Netscout liegt bei 9,03, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 40,86 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und letztendlich zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Netscout-Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Netscout mit einer Rendite von -33,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 44 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt Netscout mit 30,07 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Rendite von -3,16 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Netscout beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Netscout daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

