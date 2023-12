NetScout Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netscout liegt derzeit bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,12 (Kommunikationsausrüstung) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Netscout als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Netscout in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde jedoch in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Netscout gemessen, weshalb dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen wird.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Netscout bei 22,47 USD, was +1,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Auf dieser Grundlage wird die kurzfristige Einstufung als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -17,21 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Netscout aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netscout-Aktie zeigt einen Wert von 18 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Netscout.