NetScout Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen wurde bei Netscout eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine positive Tendenz in Bezug auf das Unternehmen zeigt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Netscout daher in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) scheint Netscout aus fundamentaler Sicht unterbewertet zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 33,5, was einem Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,38 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Netscout eine positive Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Netscout im letzten Jahr eine Rendite von -32,88 Prozent erzielt, was 614,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -2,49 Prozent, und Netscout liegt 30,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.

Aktuell bietet die Aktie von Netscout eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung, was einen geringeren Ertrag von 11349,17 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine negative Bewertung.