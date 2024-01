NetScout Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Netscout-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,77 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,85 USD, was einem Unterschied von -22,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,34 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit einem Unterschied von -2,3 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Netscout-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Was die Dividende betrifft, weist Netscout derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 11546,48 %. Die Differenz von 11546,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Netscout überkauft ist, da der RSI7 bei 100 Punkten liegt. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,88, was darauf hindeutet, dass Netscout weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Netscout-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating im RSI-Bereich.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Netscout als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,47 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".