NetScout Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Netscout hat im letzten Jahr eine Rendite von -33,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" 41,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,99 Prozent, wobei Netscout aktuell 31,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Netscout bei 0 %, was 11546,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger als der Durchschnitt der Branche sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netscout liegt bei 24,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,94 liegt. Aufgrund dieser Bewertung ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment rund um Netscout basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen, und drei Tagen, an denen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Netscout auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit "Gut" bewertet.