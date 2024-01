NetScout Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI von Netscout bei 36,94, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die charttechnische Entwicklung der Netscout-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,28 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 22,48 USD liegt somit deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 21,47 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Netscout war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich fällt auf, dass die Aktienperformance von Netscout im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors und des Kommunikationsausrüstung-Sektors unterdurchschnittlich war. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.

Insgesamt ergibt sich somit für Netscout eine neutrale bis negative Bewertung basierend auf den technischen Analysen, der Anleger-Stimmung und dem Branchenvergleich.