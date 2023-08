NetScout-Aktie: Realitätscheck für die Zukunft?

NetScout, ein Unternehmen, das sich auf IT-Sicherheit spezialisiert hat und unter anderem an der Verbesserung von 5G-Übertragungen in der Cloud arbeitet, bewegt sich grundsätzlich in einem Sektor, dessen Wachstum in Zukunft voraussichtlich weiter zunehmen wird. Trotz eines ausgewiesenen Wachstums in den jüngsten Quartalsergebnissen war dieses jedoch geringer als von Anlegern erhofft.

Komplizierte Zeiten für NetScout

Seit mittlerweile drei Wochen bleibt die NetScout-Aktie bei einer Marke von 25.60 Euro stehen und zeigt kaum noch Bewegung. Auch am Montagmorgen notierte die Aktie auf diesem Niveau mit keinerlei Anzeichen für einen Ausbruch. Insgesamt gab es im Chart während der letzten Tage und Wochen wenige Veränderungen.

Zwar ist es positiv zu werten, dass es während dieser Zeit keine weiteren Tiefpunkte gab. Jedoch deutet...