NetScout Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Netscout wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Kommunikationsausrüstung eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,15, was einem Abstand von 47 Prozent zum Branchen-KGV von 45,65 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Ebenso wurde die Aktie in den Diskussionen der Anleger mehr als üblich erwähnt, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit führte. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating für die Netscout-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit +2,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -17,02 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Dividendenrendite für Netscout beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Netscout eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

