NetScout Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Netscout hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -5,69 Prozent gefallen sind, ist dies eine Underperformance von -27,2 Prozent für Netscout. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 580,22 Prozent im letzten Jahr, wobei Netscout um 613,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netscout liegt bei einem Wert von 33, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 46,27) unter dem Durchschnitt (ca. 28 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Netscout damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Netscout besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Netscout-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,92 USD. Der letzte Schlusskurs (20,96 USD) weicht somit -19,14 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (21,65 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Netscout-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Netscout-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.