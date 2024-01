NetScout Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Netscout erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,23 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,33 Prozent einen Rückstand von 41,56 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -1,99 Prozent, wobei Netscout aktuell 31,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Netscout mit 22,09 USD derzeit +3,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, während die Distanz zum GD200 bei -17,08 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes hat sich in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Netscout gezeigt. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führte. Auch die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen stiegen, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wurde. Insgesamt wurde Netscout daher für diese Stufe mit "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung ein geringerer Ertrag in Höhe von 11546,47 Prozentpunkten erzielt werden, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.