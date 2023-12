NetScout Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse von Netscout auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Netscout in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Netscout deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Netscout gemessen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netscout-Aktie beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Netscout derzeit 1,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -17,21 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.