Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Der Aktienkurs von LyondellbaSchlecht Industries hat sich in den letzten 12 Monaten sehr positiv entwickelt, mit einer Rendite von 6,63 Prozent, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Aktien im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -7,22 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von LyondellbaSchlecht Industries mit 13,84 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser starken Performance wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen ebenfalls sehr positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

Die Meinung der Analysten zu LyondellbaSchlecht Industries ist insgesamt neutral, mit 1 Kaufempfehlung, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 104 USD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 9,89 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird auch hier eine Gesamteinstufung als "Gut" vorgenommen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt LyondellbaSchlecht Industries mit 5,3 % unter dem Branchendurchschnitt von 8342,84 % für die "Chemikalien"-Branche. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt hat sich die Aktie von LyondellbaSchlecht Industries in den verschiedenen Bereichen positiv entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.