NetScout Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Netscout von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Netscout beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 37,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 52,44 lässt auf ein "Neutral"-Rating schließen. Somit wird Netscout insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 23,28, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45. Daher wird Netscout auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bezogen auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten erzielte Netscout eine negative Rendite von -45,59 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -69,09 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 52,77 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird Netscout sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.