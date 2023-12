NetScout Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die aktuelle Dividendenrendite von Netscout beträgt 0 Prozent, was 11546,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung gegenüber Netscout war in den letzten Tagen größtenteils positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab 11 positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse von Netscout.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netscout-Aktie beträgt aktuell 31, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 32,35) ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für Netscout.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Netscout eine Rendite von -32,87 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Netscout um 30,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Netscout in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.