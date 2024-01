NetScout Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Netscout ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Die Diskussionen der letzten Tage haben insbesondere positive Themen hervorgehoben, wodurch die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft wird. Unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung insgesamt fällt daher ebenfalls "gut" aus.

Anhand des Relative Strength-Index wird die Aktie von Netscout als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 36,94, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 51,76 liegt und somit auch eine "neutrale" Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Netscout damit 40,58 Prozent unter dem Durchschnitt (7,35 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -4,09 Prozent, und Netscout liegt aktuell 29,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Netscout aktuell 0, was eine negative Differenz von -11298,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Netscout daher als "schlecht".