NetScout Aktie: Gigantischer Hammer!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Netscout eine Rendite von -33,23 Prozent, was 41,56 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors (8,33 Prozent) liegt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,99 Prozent, und Netscout liegt aktuell 31,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung eine geringere Rendite von 11546,47 Prozentpunkten bedeutet. Daraus ergibt sich eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls überwiegend positive Themen zu beobachten, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit und positiven Diskussionen in den sozialen Medien wider. Zusammenfassend erhält Netscout daher eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.