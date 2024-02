NetScout Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Netscout-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,26 USD weicht somit um -13,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 21,73 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+2,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netscout-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Netscout-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Netscout, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Netscout-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,69 Punkten, was darauf hinweist, dass Netscout weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,11, was ebenfalls auf ein ausgeglichenes Verhältnis von überkauft und überverkauft hinweist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Netscout eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -11349,16 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Netscout-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und der Dividendenpolitik.