NetScout Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Netscout-Aktie wird an der Börse gehandelt und ist Teil der Branche für Kommunikationsausrüstung. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 11298,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Netscout eine Performance von -33,23 Prozent, was eine Underperformance von -28,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 38,16 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im letzten Monat zunehmend ein, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb hingegen im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 26,21 USD für den Schlusskurs der Netscout-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,6 USD, was einer Abweichung von -17,59 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,51 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Netscout-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik, Performance, Stimmungslage der Anleger und technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.