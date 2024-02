NetScout Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Netscout-Aktie zeigt in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,21 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,6 USD, was einem Unterschied von -17,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 21,51 USD, was einem Anstieg um 0,42 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, sodass insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik vergeben wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 51,86 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,12 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren und sich die Diskussionen vor allem um positive Themen drehten. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Netscout eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität während des letzten Monats zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechterte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netscout-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.