NetScientific im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Netscientific-Aktie: der Wert beträgt aktuell 66. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,42 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Netscientific.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt ebenfalls mit "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netscientific-Aktie also auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine deutliche Tendenz zu negativen Meinungen und Themen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Netscientific bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Netscientific bei 63,42 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 59,5 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,18 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 60 GBP, was dazu führt, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Netscientific-Aktie.