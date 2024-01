NetScientific Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für Netscientific zeigt der RSI derzeit einen Wert von 35,71, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 65 eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie spielen eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Netscientific ergibt die Untersuchung dazu eine neutrale Bewertung. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung zeigen eine neutrale Tendenz.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Netscientific bei 63,68 GBP liegt, während die Aktie selbst aktuell bei 60 GBP gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,78 Prozent, was als schlecht bewertet wird. Der GD50 liegt bei 59,61 GBP, sodass die Aktie aus dieser Sicht neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie.