NetJobs AB Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen konnte bei Netjobs keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz in sozialen Medien bewertet, und da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Netjobs eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen, und nur an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netjobs liegt bei 54,96, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Die Technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt erhält Netjobs daher in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die Technische Analyse das Rating "Schlecht".