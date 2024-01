NetEase Inc Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Netease zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was die "Schlecht"-Einschätzung weiter bestätigt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt, was auf Abweichungen von -9,34 Prozent bzw. -14,05 Prozent hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Netease.