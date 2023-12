NetEase Inc Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase":

Die Netease-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 154,48 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 136,5 HKD, was einem Unterschied von -11,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 168,07 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -18,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Netease ist insgesamt negativ. In den letzten Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netease-Aktie zeigt, dass sie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde Netease in letzter Zeit deutlich häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.