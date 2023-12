NetEase Inc Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Netease als Neutral-Titel zu bewerten. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Netease-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 95,66, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 78,47, was ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Netease über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch eine negative Änderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Netease in diesem Punkt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Netease-Aktie ein Durchschnitt von 154,47 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122 HKD, was einem Unterschied von -21,02 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (168,61 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,64 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Netease somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen rund um Netease auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Netease bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.

