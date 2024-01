NetEase Inc Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war die Diskussion jedoch hauptsächlich von negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Netease geprägt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Netease-Aktie derzeit 15,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,13 Prozent, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netease-Aktie beträgt aktuell 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,23 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Netease ergibt sich hierbei eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet.