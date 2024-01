NetDragon WebSoft Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Netdragon Websoft untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um Netdragon Websoft in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt ist die Stimmung hinsichtlich Netdragon Websoft als "Neutral" einzustufen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Netdragon Websoft zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem gab es laut unserer Messung kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Netdragon Websoft derzeit bei 14,51 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,84 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,4 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 13,78 HKD und einem Abstand von -14,08 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Aktuell zeigt der RSI für Netdragon Websoft einen Wert von 86,49, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung und die technische Analyse Netdragon Websoft derzeit als "Neutral" bzw. "Schlecht" einstufen.