NetDragon WebSoft Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Netdragon Websoft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,94 Punkte, was bedeutet, dass Netdragon Websoft momentan als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 62,09, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Netdragon Websoft veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Netdragon Websoft von 13,62 HKD mit -9,2 Prozent Entfernung vom GD200 (15 HKD) ein "schlechtes" Signal aus charttechnischer Sicht ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 14,22 HKD auf, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Netdragon Websoft-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Netdragon Websoft-Aktie ein "neutral" Rating erhält.