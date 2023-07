NetApp Quartalszahlen Vorschau: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet, Aktienkurs im Fokus

In knapp einem Monat werden die Quartalszahlen des Technologieunternehmens NetApp aus San Jose, USA erwartet. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der NetApp Aktie liegt bei 15,19 Mrd. EUR. In nur noch -44 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass NetApp im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im letzten Jahr betrug der Umsatz im vierten Quartal 1,52 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Plus von +241,73% erwartet, was einem Umsatz von 5,21 Mrd. EUR entspricht. Auch beim Gewinn wird eine deutliche Steigerung um +245,18% auf 811,50 Mio.EUR prognostiziert.

Auf Jahressicht sehen die Analysten...