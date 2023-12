NetApp-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Netapp-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netapp-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Netapp-Aktie derzeit 7,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv zu bewerten ist. Für den Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 18,54 Prozent, was ebenfalls positiv einzustufen ist. Demnach wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Auch fundamental betrachtet schneidet die Netapp-Aktie gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 12,23, was 73 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich hat die Netapp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,14 Prozent erzielt, was 43,63 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" schneidet die Aktie mit einer Rendite von -0,81 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.