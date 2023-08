NetApp Aktien: Potenzieller Anstieg trotz Marktabschwung - Prognose und Quartalszahlen im Fokus

NetApp hat in den letzten Monaten eine Seitwärtsbewegung verzeichnet und konnte sich trotz des allgemeinen Marktabschwungs relativ stabil halten. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit nahe an der Unterstützung bei 69,54 EUR. Sollte diese Unterstützung halten, könnte die Aktie in den kommenden Wochen wieder ansteigen. Ein Durchbruch unter diese Unterstützung könnte jedoch zu einem weiteren Kursrückgang führen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen von NetApp ausfallen werden und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirken wird. Aktionäre sollten die aktuellen Schätzungen im Hinterkopf behalten, aber auch die Charttechnik im Auge behalten.