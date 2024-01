NetApp Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Derzeit wird die Aktie von Netapp aufgrund verschiedener Kennzahlen einer Analyse unterzogen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 12, was darauf hinweist, dass die Börse 12,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Netapp zahlt. Dies ist 73 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Netapp beträgt derzeit 2,8 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -11543,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke um Netapp haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Netapp-Aktie kurzfristig überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Netapp aufgrund der genannten Kriterien als "Schlecht" bewertet.