NetApp Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Anleger-Stimmung bei Netapp ist momentan sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies zeigt die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Es wurde deutlich, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Vordergrund standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" geführt hat. Darüber hinaus wurden diese Ergebnisse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei sich 0 "Schlecht"-Signale und 8 "Gut"-Signale zeigten. Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine "Neutral"-Empfehlung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Bezüglich des Aktienkurses ergab ein Branchenvergleich, dass Netapp im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,14 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie damit um 41,11 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,02 Prozent, wobei Netapp aktuell 54,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netapp liegt bei 43,18, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Netapp aktuell eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent hat, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.