NetApp Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Anleger-Stimmung für Netapp ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Dies wird durch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien bestätigt, die zu einer "Gut" Empfehlung führen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Netapp eine Rendite von 51,14 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,51 Prozent verzeichnet, hat Netapp mit 51,65 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs der Netapp als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 74,73 USD, während der Aktienkurs bei 86,06 USD um +15,16 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 82,44 USD entspricht einer Abweichung von +4,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Wert Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal die Einschätzung "Schlecht" für Netapp vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 86,06 USD eine Entwicklung von -14,84 Prozent und ein mittleres Kursziel von 73,29 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".