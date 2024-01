NetApp Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie von Netapp hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt folgende Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen erhalten: 2 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Netapp liegt bei 73,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 88,16 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -16,87 Prozent hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Analysten als "Neutral" für die Aktie von Netapp.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfuhr, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp liegt derzeit bei 12,23, was bedeutet, dass die Börse 12,23 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 73 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut" Empfehlung auf der Stufe der Anleger-Stimmung.