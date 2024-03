NetApp Aktie: Das ist die Höhe!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Netapp liegt aktuell bei 12,23, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Daher erhält Netapp auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Netapp-Aktie laut Analystenmeinungen ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhalten. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Bewertungen ergibt sich eine Gesamtbewertung von 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Netapp im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 86 USD, was einer potenziellen Performance von -16,72 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 103,26 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analystenmeinungen wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Bei Netapp wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist stark gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Netapp nun 80,39 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 103,26 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +28,45 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 89,35 USD, was einer Distanz zur Aktie von +15,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.