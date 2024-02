NetApp Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Pharmaceuticals":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analysten Netapp-Aktien bewertet. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Netapp-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Netapp. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 73,29 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,02 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 87,27 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Netapp diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 45,15) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 73 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Netapp daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz im Anleger-Sentiment im vergangenen Monat. Daher erhält dieser Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netapp-Aktie also ein "Neutral"-Rating.