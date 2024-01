NetApp Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Netapp-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 2 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 73,29 USD, was einer erwarteten Performance von -15,09 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 86,31 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch die Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Netapp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 51,14 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -1,26 Prozent, wobei Netapp mit 52,4 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Netapp zahlt, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Netapp aktuell mit 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Differenz zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -11543,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie für ihre Dividendenpolitik führt.