NetApp Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Netapp liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 58,07 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI25 beträgt 52,88, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netapp-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +9,46 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Abweichung von -2,6 Prozent.

Bei der Betrachtung der Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Netapp negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Netapp mit 37,78 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.