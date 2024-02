NetApp Aktie: Was soll das denn werden?

Die Netapp-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 8 Analystenbewertungen 2 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen erhalten, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 73,29 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -13,37 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität für Netapp, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls nahezu unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Netapp-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Netapp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt. Der RSI zeigt gemischte Signale, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt.