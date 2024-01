NetApp Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie der Netapp wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 75,33 USD gehandelt. Dies entspricht einem Abstand von +15,43 Prozent zum aktuellen Kurs von 86,95 USD und wird daher als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 83,84 USD, was einer Differenz von +3,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Netapp, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netapp-Aktie zeigt auf einer 7-Tage-Basis einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf einer 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 61,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI für Netapp.

Die langfristige Einstufung der Aktie basierend auf den Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen vorgenommen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Für die Netapp-Aktie liegt das durchschnittliche Kursziel bei 73,29 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -15,72 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich daher aus den verschiedenen Bewertungen eine Gesamteinschätzung der Netapp-Aktie als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz im Internet sowie den Analysteneinschätzungen.