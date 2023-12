NetApp Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die Stimmung negativer war. Allerdings drehten sich die Gespräche in den letzten Tagen vermehrt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Netapp. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen deuten auf einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Genauer gesagt gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Netapp mit einer Rendite von 12,03 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,39 Prozent, wobei Netapp mit 16,42 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger verzeichnet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält die Netapp-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Netapp momentan mit 2,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (11546.52%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt -11543. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Netapp-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.