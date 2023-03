NetApp Aktie: Warum das KGV für einen Kauf spricht!

Die Aktie von NetApp zeigen ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.88, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche Computer Hardware (mit einem durchschnittlichen KGV von 25.8) eine Unterbewertung impliziert.

NetApp positioniert sich als ein führender Anbieter im Bereich der Datenspeicherung und –verwaltung, welches sich in den letzten Jahren auf Hybrid-Cloud-Lösungen konzentriert hat. Die Entscheidungen des Unternehmens, das Angebot an Produkten und Services zu erweitern, führten dazu, dass NetApp seine Position am Markt stärken konnte.

In jüngster Zeit profitierte das Unternehmen auch vom Trend zur Digitalisierung sowie dem Bedarf an umfangreichen Datenmanagementlösungen in verschiedenen Branchen und Regionen weltweit.

Basierend auf solider operativer Leistung und überzeugenden Aussichten für die...

