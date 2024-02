NetApp Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Technologiekonzern Netapp weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298.03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Analysten bewerten die Netapp-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Netapp, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -15,96 Prozent hin. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Netapp ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht" Bewertung, während die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" ergibt.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung in diesem Punkt führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Netapp-Aktie daher ein "Gut"-Rating.