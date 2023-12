NetApp Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Die Aktie von Netapp wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im vergangenen Monat wurde die Aktie mit 1 positiven und 0 neutralen Einstufungen bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,29 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 88,92 USD eine erwartete Kursentwicklung von -17,58 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", und insgesamt ergibt sich eine Einschätzung als "Neutral".

Fundamental betrachtet gilt die Netapp Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,23 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 46,89 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Netapp Aktie mit einer Rendite von 12,03 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, da sie mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,03 Prozent aufweist, liegt die Netapp Aktie mit 17,06 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Netapp-Aktie gemischte Signale. Der kurzfristige RSI von 7 Tagen zeigt einen neutralen Stand von 55,33 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis die Aktie als überverkauft bewertet. Somit erhält Netapp in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

