NetApp Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Aktie von Netapp wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 12,23 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der 46,89 beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut" nach der fundamentalen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Netapp-Aktie von Analysten insgesamt 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im vergangenen Monat wurde die Aktie von 1 Analysten als "Gut" und von keinem als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Gut". Das mittlere Kursziel für die Netapp-Aktie liegt bei 73,29 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -17,58 Prozent führt. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht" durch Analysten, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Netapp verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Netapp-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,33 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Netapp daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.