NetApp Aktie: Sensationelle Entwicklung

Netapp, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologie Hardware und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 22:16 Uhr) mit 78.76 USD deutlich im Minus (-1.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Netapp haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Netapp erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche sind im Durchschnitt um 30,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,3 Prozent im Branchenvergleich für Netapp bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 27,62 Prozent im letzten Jahr. Netapp lag 10,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp liegt bei einem Wert von 12,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 47,49) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Netapp damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Netapp-RSI ist mit einer Ausprägung von 17,78 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 27,57, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

