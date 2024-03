NetApp Aktie: Nächster Hammer kommt!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Netapp eine Rendite von 64,46 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,73 Prozent, wobei Netapp mit 67,19 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Analysten haben Netapp in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für Netapp liegt bei 86 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 102,53 USD eine erwartete Kursentwicklung von -16,12 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen rund um den Aktienmarkt in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Netapp besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen negative Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Netapp insgesamt als "Neutral", obwohl tiefere Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale zu verzeichnen waren.

Fundamental betrachtet weist Netapp ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,23 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 78 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Gut".

Insgesamt zeigt sich, dass Netapp in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält, jedoch auch einige negative Aspekte berücksichtigt werden müssen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.