NetApp Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung und die Diskussionen über die Netapp-Aktie haben sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,6 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Netapp derzeit bei 2,28 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.46 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen der Netapp-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 2 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die Analysten prognostizieren einen durchschnittlichen Kurs von 73,29 USD, was einem potenziellen Rückgang um -16,54 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 87,81 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält Netapp daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Stimmung, den fundamentalen Kriterien, der Dividende und den Analystenbewertungen.